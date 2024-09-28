В Дагестане снова взрываются автозаправки

Взрыв случился вечером 27 сентября на заправке Plus, расположенной на федеральной трассе «Кавказ» около поселка Новый Хушет. Как сообщает МЧС РФ, открытое горение на данный момент ликвидировано. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего, по последним данным, пострадали 23 человека, четверо находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

Спасатели все еще продолжают разбор завалов и находят тела погибших. Как говорится в сообщении Следственного комитета РФ, по предварительным результатам, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено.

Летом прошлого года не менее 35 человек погибли в результате взрыва, произошедшего на автозаправке в столице Дагестана, Махачкале. Сообщалось, что общее число пострадавших превысило 100 человек.