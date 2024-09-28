В Эстонии слишком много или слишком мало работников госсектора?

Из отчета выясняется, что если сравнить количество людей, занятых в частном и государственном секторах, то оно росло в частном секторе во все годы, начиная с 2000 года, за исключением глобального финансового кризиса 2009-2010 годов и коронапандемии 2020 года, достигнув к 2023 году почти 530 000 человек.

В то же время число занятых в государственном секторе колебалось между 155 000 и 170 000 человек, а к 2023 году снова поднялось до верхней границы диапазона. Однако доля работников госсектора среди всех занятых упала с 29 процентов в 2000 году до 24 процентов в 2023 году.