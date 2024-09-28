Полиция освободила всех задержанных активистов экодвижения Elokapina

В пятницу активисты провели в Хельсинки акцию протеста. Изначально в протестном марше участвовали три колонны, вышедшие из разных частей города и в итоге собравшиеся перед зданием парламента на проспекте Маннергейма.

Полиция заранее предупредила о значительных ограничениях движения на дорогах, связанных с демонстрацией, а также о возможных пробках и задержках транспорта.

Прекратить акцию полиция распорядилась около шести вечера. Затем власти объявили, что протестующие не подчиняются приказу полиции покинуть проезжую часть, и вынесли указание прекратить акцию как незаконную.

Позже вечером сообщалось, что полиция задержала 74 протестующих, которые не выполнили приказ покинуть место. Задержанных подозревают в неповиновении властям.

По оценке полиции, в протестной демонстрации приняли участие около 450 человек.

Elokapina стремится своими акциями привлечь внимание общества к борьбе с изменением климата. Экологическое движение считает текущие меры по сдерживанию климатических изменений недостаточными.