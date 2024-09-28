В субботу, 28 сентября, исполнилось 30 лет со дня крушения парома «Эстония». В память о жертвах у мемориала состоялись поминальная служба и возложение венков.
Фото ⟩ В Таллинне почтили память жертв крушения парома «Эстония»
После церемонии родственники и близкие погибших, а также представители спасателей собрались на традиционной встрече в Морском музее в Летной гавани. В тот же день в Летной гавани открылась выставка «Эстония - история одного корабля».
Паром «Эстония» затонул 28 сентября 1994 года, когда направлялся из Таллинна в Стокгольм с 989 людьми на борту. При крушении погибли 852 человека.