В этом выпуске передачи «Своя правда» речь пойдет о нехватке логопедов в целом и тех, кто может работать с русскоговорящими детьми в частности. Почему специалистам, учившимся на логопеда в других странах, требуется переаттестация и какое воздействие на рынок логопедических услуг окажет реформа терапевтического фонда - об этом в студии рассуждают чиновники, логопеды и профессиональные организации, а также родители детей с логопедическими особенностями.
Видео ⟩ Касса здоровья: реформа терапевтического фонда поможет контролировать качество услуг
Принявшие участие в передаче представители реабилитационных центров сетуют на то, что вместе с внедрением реформы терапевтического фонда летом этого года, услуги логопеда могут стать еще более недоступными, чем ранее. По оценке представителя Кассы здоровья Марко Тяхнаса, в конечном результате реформа поможет снять дополнительную финансовую нагрузку с родителей и тщательнее контролировать качество логопедических услуг в реабилитационных центрах.
«Эта реформа повлечет за собой изменения для семейных врачей, - сказал Тяхнас. - Семейный врач не может определить, сколько посещений логопеда требуется ребенку (до недавних пор это определял именно семейный врач, выписывая направление - прим.ред.). А теперь логопед сам решает, сколько раз пациент должен его посетить, чтобы получить помощь. Если раньше семейный врач направлял к логопеду, то логопед направлял счет к семейному врачу. А теперь, если у логопеда заключен договор с нами, то он отправляет счет нам напрямую и быстрее получает деньги, с точки зрения бухгалтерии это тоже проще. Но самые важные изменения произошли для клиента. Сейчас у клиента больше нельзя требовать долю самофинансирования. А при прошлой системе мы даже не могли это проверить, потому что у нас не было прямых отношений с реабилитационными центрами и мы не могли им сказать, мол, не требуйте больше с клиента дополнительных денег. И теперь мы также можем лучше контролировать качество услуги», - подчеркнул Тяхнас.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Нехватка логопедов» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.