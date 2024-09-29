Видео Касса здоровья: реформа терапевтического фонда поможет контролировать качество услуг

«Эта реформа повлечет за собой изменения для семейных врачей, - сказал Тяхнас. - Семейный врач не может определить, сколько посещений логопеда требуется ребенку (до недавних пор это определял именно семейный врач, выписывая направление - прим.ред.). А теперь логопед сам решает, сколько раз пациент должен его посетить, чтобы получить помощь. Если раньше семейный врач направлял к логопеду, то логопед направлял счет к семейному врачу. А теперь, если у логопеда заключен договор с нами, то он отправляет счет нам напрямую и быстрее получает деньги, с точки зрения бухгалтерии это тоже проще. Но самые важные изменения произошли для клиента. Сейчас у клиента больше нельзя требовать долю самофинансирования. А при прошлой системе мы даже не могли это проверить, потому что у нас не было прямых отношений с реабилитационными центрами и мы не могли им сказать, мол, не требуйте больше с клиента дополнительных денег. И теперь мы также можем лучше контролировать качество услуги», - подчеркнул Тяхнас.