Видео Объединение логопедов: проблема нехватки логопедов – комплексная

«Несомненно, мы видим эту проблему и признаем ее. Но вопрос не только в нехватке специалистов, но и в содержании и построении этой работы. Терапия сама по себе очень продолжительна, она длится годами. И естественно, в итоге количество свободных мест у логопеда быстро заполняется. Другая проблема - это, естественно, обучение. Тартуский университет принимает 25 студентов в магистратуру в среднем, но учиться тяжело, учеба очень интенсивная и за эти два года помимо теоретических предметов нужно проходить практику, это все требует усилий. И заканчивают учебу студенты тоже по-разному: есть те, кто заканчивает за номинальный период, а у кого-то это занимает больше времени. Учеба очень интенсивна и психологически это тоже очень сложная специальность. И не все логопеды в итоге работают по своей специальности», - сказала Тийна Суви.