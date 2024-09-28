Немецкий новостной портал Die Welt с пишет в годовщину крушения парома «Эстония», что кораблекрушение тридцатилетней давности по-прежнему поражает своими масштабами, а ключевые вопросы трагедии остаются без ответа.
Die Welt: вопросы о катастрофе парома «Эстония» остаются без ответа
«Все ключевые вопросы трагедии до сих пор остаются без ответа, включая вопрос о виновности, который крайне важен как для родственников погибших, так и для выживших», - пишет издание.
«Кто несет ответственность?» - задается вопросом фонд SEA, объединяющий жертв и их близких, и призывает шведских политиков через парламентское расследование окончательно решить вопрос обязательства. Это позволит опознать погибших, лежащих на месте крушения и в его окрестностях, и, если возможно, достойно их похоронить. А также поднять паром «Эстония» со дна Балтийского моря, чтобы начать полное расследование причин трагедии.
«Эти требования находят отклик и на главной поминальной церемонии, которая прошла в субботу у монумента «Эстонии» в Стокгольме. Помимо выживших и их близких, там будут присутствовать король Карл XVI Густав, королева Сильвия и премьер-министр Ульф Кристерссон», - пишет Die Welt.
В то же время многие из пострадавших хотят, чтобы наконец был положен конец спекуляциям, связанным с катастрофой. «За 30 лет возникло немало безумных теорий о причинах происшествия», - говорит в документальном фильме шведского телеканала SVT под названием «Эстония» скорбящий Джонатан Линдстрём.
«Надеюсь - частично по личным причинам - что мы оставим "Эстонию" там, где она сейчас находится, и пойдем дальше. И с конспирологическими теориями не стоит продолжать», - говорит швед, потерявший в катастрофе родителей.
«Катастрофа "Эстонии" запечатлелась в сознании шведов так же сильно, как и убийство Улофа Пальме, произошедшее восемью годами ранее, которое также не было окончательно раскрыто», - пишет немецкое издание.
Die Welt напоминает, что «Эстония» вышла из Таллинна 27 сентября 1994 года с 989 людьми на борту, чтобы на следующее утро прибыть в Стокгольм. Однако ночью паром внезапно наполнился водой в штормовом море, накренился и затонул менее чем за час.
«Из катастрофы спаслось лишь 137 человек. Погибло 852 человека, в том числе около 500 шведов и пять немцев. Не удалось найти даже сотню тел, и таким образом Балтийское море стало последним пристанищем для более чем 750 человек», - говорится в тексте.
«Следственные комиссии Эстонии, Финляндии и Швеции в широко критикуемом докладе 1997 года пришли к выводу, что причиной затопления стал оторвавшийся носовой визор. Нет сомнений, что эта деталь оторвалась в открытом море - это единственная часть, которую удалось найти сразу после крушения. Через образовавшееся отверстие в корабль начала беспрепятственно поступать огромная масса воды».
Die Welt отмечает, что такая версия происшествия многократно подвергалась сомнению, и, как и в случае с убийством Пальме, появились многочисленные теории о том, как все произошло. Спекуляции касались взрыва на борту, перевозки военной техники и столкновения с подводной лодкой.
«Почему "Эстония" затонула так быстро, до сих пор неясно, - утверждает Die Welt. - Еще одной причиной для множества спекуляций стало то, что политики установили запрет на погружение к обломкам и объявили их местом упокоения».
«Шведские и эстонские комиссии по расследованию пришли к выводу, что паром "Эстония" не был пригоден к плаванию, когда вышел из Таллинна 27 сентября 1994 года», - заявил председатель SEA Леннарт Берглунд, чьи тесть и теща погибли в катастрофе.
Берглунд также задал вопрос, кто несет ответственность за то, что судно все же ходило по маршруту Стокгольм-Таллинн.
Для фонда жертв и родственников официальные выводы о морской пригодности парома крайне важны для принятия трагедии.
«Это меняет все предпосылки для интерпретации катастрофы "Эстонии" как с политической, так и с юридической точки зрения», - пишет фонд, который настаивает, что Швеция должна наконец выяснить, что стало причиной трагедии и кто за это несет ответственность.
«Только правда о том, как и почему затонул корабль, и о распределении ответственности за это может привести к окончательному и достойному завершению вопроса "Эстонии"», - цитирует Die Welt заявление фонда.