Die Welt: вопросы о катастрофе парома «Эстония» остаются без ответа

Die Welt напоминает, что «Эстония» вышла из Таллинна 27 сентября 1994 года с 989 людьми на борту, чтобы на следующее утро прибыть в Стокгольм. Однако ночью паром внезапно наполнился водой в штормовом море, накренился и затонул менее чем за час.

«Из катастрофы спаслось лишь 137 человек. Погибло 852 человека, в том числе около 500 шведов и пять немцев. Не удалось найти даже сотню тел, и таким образом Балтийское море стало последним пристанищем для более чем 750 человек», - говорится в тексте.

«Следственные комиссии Эстонии, Финляндии и Швеции в широко критикуемом докладе 1997 года пришли к выводу, что причиной затопления стал оторвавшийся носовой визор. Нет сомнений, что эта деталь оторвалась в открытом море - это единственная часть, которую удалось найти сразу после крушения. Через образовавшееся отверстие в корабль начала беспрепятственно поступать огромная масса воды».

Die Welt отмечает, что такая версия происшествия многократно подвергалась сомнению, и, как и в случае с убийством Пальме, появились многочисленные теории о том, как все произошло. Спекуляции касались взрыва на борту, перевозки военной техники и столкновения с подводной лодкой.

«Почему "Эстония" затонула так быстро, до сих пор неясно, - утверждает Die Welt. - Еще одной причиной для множества спекуляций стало то, что политики установили запрет на погружение к обломкам и объявили их местом упокоения».

«Шведские и эстонские комиссии по расследованию пришли к выводу, что паром "Эстония" не был пригоден к плаванию, когда вышел из Таллинна 27 сентября 1994 года», - заявил председатель SEA Леннарт Берглунд, чьи тесть и теща погибли в катастрофе.

Берглунд также задал вопрос, кто несет ответственность за то, что судно все же ходило по маршруту Стокгольм-Таллинн.

Для фонда жертв и родственников официальные выводы о морской пригодности парома крайне важны для принятия трагедии.

«Это меняет все предпосылки для интерпретации катастрофы "Эстонии" как с политической, так и с юридической точки зрения», - пишет фонд, который настаивает, что Швеция должна наконец выяснить, что стало причиной трагедии и кто за это несет ответственность.

«Только правда о том, как и почему затонул корабль, и о распределении ответственности за это может привести к окончательному и достойному завершению вопроса "Эстонии"», - цитирует Die Welt заявление фонда.