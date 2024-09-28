Уездный суд Хельсинки приговорил 30-летнего Димитри Аллана Линдберга к пожизненному заключению за убийство, совершенное в ресторане McDonald's в Питяянмяки, сообщает Yle.
Трагедия в Хельсинки: в McDonald's мужчина зарезал бывшую жену на глазах их общего ребенка
В апреле прошлого года Линдберг приобрел в магазине Prisma нож, а затем в ресторане McDonald's несколько раз ударил им 21-летнюю женщину - свою бывшую гражданскую жену. В ресторане с ней был их общий трехнедельный ребенок.
Жертва скончалась на выходе из ресторана.
И хотя Линдберг отрицал, что действовал с намерением убить бывшую сожительницу, уездный суд посчитал, что имеется достаточно доказательств того, что обвиняемый убил свою бывшую партнершу с преднамеренностью и особой жестокостью, что в целом оценивается как тяжкое преступление.