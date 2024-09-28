В сегодняшнем выпуске программы Keskpäevatund на радио Kuku журналисты Прийт Хыбемяги, Игнар Фьюк и Айнар Рууссаар обсуждали судебное дело Майлис Репс, государственный бюджет и авиакомпанию Nordica.
Журналист: почему сотрудники государственного сектора отдыхают 35 дней?
Перевод: Каролийна Вертяева
Комментируя судебные решения по делам Майлис Репс и Керта Кинга, Айнар Рууссаар отметил, что каждый год суды выносят приговоры людям, занимающим высокие должности, которые были уличены в подобной мягкой коррупции.
Он также напомнил о первом скандале Майлис Репс в 2005 году: «Тогда, будучи министром образования, Репс посетила Марий Эл и дала интервью российским СМИ, где похвалила условия жизни марийцев и заявила, что Россия о них хорошо заботится».
Игнар Фьюк сказал, что ему жаль Майлис Репс, поскольку в начале своей карьеры она выделялась умом и энергией. В 90-е годы, по его словам, подобные ситуации, когда водитель министерства возил детей чиновников, воспринимались гораздо проще. Он вспомнил случай, когда у бывшего министра внутренних дел Роберта Лепиксона спросили, почему водитель министерства возит детей канцлера. Лепиксон ответил, что это не относится к числу серьезных нарушений. Однако, по мнению Фьюка, сегодня требования к соблюдению законов стали строже. Он также задал вопрос: чем празднование дня рождения Репс отличается от корпоративных мероприятий, проводимых министерствами?
Прийт Хыбемяги добавил, что важно не само празднование, а то, как оно было организовано. Он отметил, что день рождения Репс отмечали в дорогом ресторане, который обычные жители Таллинна посещают редко или вовсе не бывают там. По его словам, это напоминает коррупцию времен Сависаара. Он также подчеркнул, что в Эстонии общественная жизнь как будто делится на два уровня: на одном - люди, которые нагло тратят государственные деньги, а на другом - те, кто платит налоги.
Обсуждая бюджет, Фьюк отметил, что сокращения в этот раз были частичными, и по сути ничего не изменилось, так как сама система осталась прежней. Он считает, что главной причиной сложной финансовой ситуации стало индексирование (автоматическое увеличение некоторых расходов), которое увеличивает дефицит бюджета. «Если мы стремимся к сбалансированному бюджету, то должны временно сократить индексирование», - сказал он.
Хыбемяги добавил, что в коалиционном соглашении говорилось о том, что бюджет должен стать прозрачным, но это не было реализовано, несмотря на замечания канцлера юстиции. По его мнению, каждый должен иметь возможность ясно видеть, сколько средств тратится на разные нужды, однако чиновники находят отговорки, чтобы не заниматься этим вопросом.
Говоря о сокращениях, Фьюк отметил положительные изменения, такие как снижение потолка пенсионных выплат и реформы в системе пособий по безработице. Он сказал, что некоторые люди после увольнения предпочитают некоторое время отдыхать за счет выплат Кассы по безработице, хотя Касса не предназначена для таких целей. Также он высказал недоумение, почему сотрудники государственного сектора имеют право на 35 дней отпуска, в то время как большинство людей отдыхают всего 28 дней.
Участники передачи также обсуждали ситуацию с авиакомпанией Nordica, которая, по их мнению, обходится эстонскому государству слишком дорого. Хыбемяги отметил, что, несмотря на тяжелое финансовое положение компании, ее руководители продолжают получать высокие зарплаты.