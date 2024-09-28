Журналист: почему сотрудники государственного сектора отдыхают 35 дней?

Перевод: Каролийна Вертяева

Комментируя судебные решения по делам Майлис Репс и Керта Кинга, Айнар Рууссаар отметил, что каждый год суды выносят приговоры людям, занимающим высокие должности, которые были уличены в подобной мягкой коррупции.

Он также напомнил о первом скандале Майлис Репс в 2005 году: «Тогда, будучи министром образования, Репс посетила Марий Эл и дала интервью российским СМИ, где похвалила условия жизни марийцев и заявила, что Россия о них хорошо заботится».

Игнар Фьюк сказал, что ему жаль Майлис Репс, поскольку в начале своей карьеры она выделялась умом и энергией. В 90-е годы, по его словам, подобные ситуации, когда водитель министерства возил детей чиновников, воспринимались гораздо проще. Он вспомнил случай, когда у бывшего министра внутренних дел Роберта Лепиксона спросили, почему водитель министерства возит детей канцлера. Лепиксон ответил, что это не относится к числу серьезных нарушений. Однако, по мнению Фьюка, сегодня требования к соблюдению законов стали строже. Он также задал вопрос: чем празднование дня рождения Репс отличается от корпоративных мероприятий, проводимых министерствами?