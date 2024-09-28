Maxima убрала охранника, не владеющего эстонским

В жалобе, поступившей в Языковой департамент, сказано, что охранник магазина Maxima X, расположенного в Таллинне по адресу Копли, 35b, не знал ни слова по-эстонски. Клиент обратился к охраннику с просьбой показать отдел мороженого. На вопрос, заданный на эстонском языке, охранник ответил на русском. Maxima передала жалобу клиента охранной охранной компании, которая приняла решение заменить охранника в соответствующем магазине.

Недавно торговая сеть Maxima уже оказывалась в центре обсуждений в социальных сетях после возникновения темы языкового вопроса среди покупателей и сотрудников магазинов.

17 сентября, компания обратилась к жителям Эстонии на своей странице в Facebook. «Если кто-то спрашивает, мы отвечаем. Как есть. Прямо и честно», - призывал пост Maxima в ожидании вопросов от своих клиентов. Вскоре под публикацией появились разнообразные комментарии, затрагивающие острые темы.

«Не хожу в Maxima из-за русских! И сотрудники, и большинство клиентов - русня», - выразил свое недовольство пользователь социальной сети.

Ответ Maxima не заставил себя долго ждать: «К сожалению, действительно, в Эстонии живет много людей, чей родной язык - русский, но это не означает, что их нужно полностью исключить с рынка труда. В таком случае государству пришлось бы тратить еще больше средств на их содержание. Однако эти люди должны выучить эстонский язык на необходимом уровне общения, чтобы хорошо справляться со своей работой, и это также наше желание...»

Пользователей больше всего удивил подбор слов. «К сожалению? Вы действительно считаете, что это подходящее слово?» - спросил другой пользователь у официальных представителей магазина.

Другие пользователи также потребовали разъяснений, после чего представители Maxima публично извинились за некорректную формулировку.