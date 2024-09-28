Эстония поддерживает смягчение охранного статуса волка в ЕС

Большинство стран согласились, что лучше подождать более свежих данных, которые появятся в следующем году. Однако из солидарности с теми странами, которые пострадали от волков больше всего, было решено поддержать предложение о смягчении статуса уже сейчас. Кипр, Бельгия, Словения и Мальта воздержались от голосования, а Ирландия и Испания выступили против.

Такие страны, как Германия и Эстония, подчеркнули на голосовании, что принятое решение касается только волков и не будет применяться к другим видам.

Эстония добавила к голосованию письменное заявление, в котором выразила солидарность с пострадавшими странами, но также подчеркнула, что при принятии решений необходимо опираться на научные данные. Результаты отчета, который будет опубликован в 2025 году, помогут лучше понять состояние популяций волков за последние шесть лет.

Эстония также напомнила, что волк - это национальное животное страны, и у нас существует здоровая и стабильная популяция. За годы мы научились, как люди и волки могут сосуществовать. Несмотря на ежегодную охоту, численность волков в Эстонии увеличилась, а их положение улучшилось. Возможность контролировать численность волков повысила толерантность к этому виду, так как нетерпимость к волкам остается одной из главных угроз для их популяции.

Если на Бернской конвенции будет принято решение о снижении охранного статуса волков, этот вопрос затем будет рассмотрен на уровне Европейского союза.

Бернская конвенция была подписана в 1979 году и вступила в силу в 1982 году. Ее цель - защита всех видов диких растений и животных, а также их мест обитания. Конвенцию подписали 52 страны по всему миру.