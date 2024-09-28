Эстония решила поддержать на встрече стран ЕС предложение о том, чтобы на заседании Бернской конвенции рассматривался вопрос о смягчении статуса охраны волков. При этом охранный статус волков в Эстонии останется неизменным.
Эстония поддерживает смягчение охранного статуса волка в ЕС
Перевод: Каролийна Вертяева
Причина смягчения связана с тем, что в некоторых странах ЕС растущая численность волков привела к увеличению убытков, причиняемых ими фермерам. Поэтому возникла необходимость предоставить государствам возможность регулировать численность волков.
По данным отчета за 2019 год, состояние волков в Европе признано неблагоприятным в шести из семи регионов. Однако с тех пор их численность возросла, что привело к росту нападений на домашних животных, особенно овец. Это вынудило страны выплачивать фермерам большие суммы компенсаций.
Однако многие страны ЕС не могут охотиться на волков из-за существующих правил. Поэтому возникла необходимость в создании исключений. По словам руководителя отдела охраны биоразнообразия Министерства климата Эстонии Тимо Карка, Эстония уже получила такое исключение при вступлении в ЕС, поэтому результаты голосования не повлияют на защиту волков в стране.
«Общее предложение ЕС заключается в том, чтобы перевести волка из категории строго охраняемых видов в категорию просто охраняемых. Это даст странам-членам больше гибкости», - пояснил Карк.
В Эстонии численность волков стабильна. По данным Департамента окружающей среды, осенью 2023 года в стране насчитывалось около 350-400 волков, живущих в 39 стаях. Для сравнения, в 2002 году в Эстонии было только девять волчьих стай.
Европейский союз планировал дождаться отчета по природной директиве в 2025 году, прежде чем принимать решение по охранному статусу волков. Однако из-за серьезных убытков в ряде стран вопрос был вынесен на голосование раньше.
Большинство стран согласились, что лучше подождать более свежих данных, которые появятся в следующем году. Однако из солидарности с теми странами, которые пострадали от волков больше всего, было решено поддержать предложение о смягчении статуса уже сейчас. Кипр, Бельгия, Словения и Мальта воздержались от голосования, а Ирландия и Испания выступили против.
Такие страны, как Германия и Эстония, подчеркнули на голосовании, что принятое решение касается только волков и не будет применяться к другим видам.
Эстония добавила к голосованию письменное заявление, в котором выразила солидарность с пострадавшими странами, но также подчеркнула, что при принятии решений необходимо опираться на научные данные. Результаты отчета, который будет опубликован в 2025 году, помогут лучше понять состояние популяций волков за последние шесть лет.
Эстония также напомнила, что волк - это национальное животное страны, и у нас существует здоровая и стабильная популяция. За годы мы научились, как люди и волки могут сосуществовать. Несмотря на ежегодную охоту, численность волков в Эстонии увеличилась, а их положение улучшилось. Возможность контролировать численность волков повысила толерантность к этому виду, так как нетерпимость к волкам остается одной из главных угроз для их популяции.
Если на Бернской конвенции будет принято решение о снижении охранного статуса волков, этот вопрос затем будет рассмотрен на уровне Европейского союза.
Бернская конвенция была подписана в 1979 году и вступила в силу в 1982 году. Ее цель - защита всех видов диких растений и животных, а также их мест обитания. Конвенцию подписали 52 страны по всему миру.