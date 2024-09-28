Один из главных врагов Израиля: кто такой Хасан Насралла?

В субботу израильские военные заявили, что убили Насраллу во время удара по Бейруту. Позже «Хезболла» подтвердила смерть своего руководителя.

Загадочный лидер

Хасан Насралла - это во многом загадочная фигура. У него тесные личные связи с Ираном, и он однозначно сыграл ключевую роль в превращении «Хезболлы» в серьезную политическую и военную силу.

Хасан Насралла родился в 1960 году и вырос в восточном бейрутском районе Бурдж Хаммуд, где его отец Абдул Карим владел небольшой овощной лавкой. Он был старшим из девяти детей.

В юности он присоединился к движению «Амаль», шиитскому ополчению, ставшему популярным после того как Ливан погрузился в гражданскую войну в 1975 году. Затем Насралла посещал шиитскую семинарию в иракском священном городе Наджаф, а после этого вернулся в Ливан и вновь присоединился к «Амаль». В 1982 году, вскоре после израильского вторжения в Ливан, он и другие его соратники откололись от группы.

Новая группа, «Исламский Амаль», получила значительную военную и организационную поддержку от Корпуса стражей исламской революции Ирана и стала самой влиятельной шиитской группировкой. Из нее позже и сформировалась «Хезболла».

Насралла обращается к своим сторонникам по видеосвязи. Фото: Reuters

В 1985 году «Хезболла» официально объявила о своем создании, опубликовав «открытое письмо», в котором называла США и Советский Союз главными врагами ислама и призывала к «уничтожению» Израиля, который она считала оккупантом мусульманских земель.