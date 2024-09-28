В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами

Вертолет потерпел крушение вскоре после взлета в провинции Северный Вазиристан на границе с Афганистаном. Два источника агентства на условиях анонимности сообщили, что вертолет был арендован компанией, занимающейся разведкой и добычей нефти.

На борту вертолета, по данным собеседников Reuters, находились 14 человек, включая российский экипаж. Шесть человек погибли, восемь получили ранения, их эвакуировали с места крушения и доставили в ближайшую больницу.

The Washinghton Post, также ссылаясь на пакистанские источники, пишет, что в Пакистане разбился вертолет Ми-8. Причиной крушения, по данным собеседников издания, стал отказ двигателя. На борту вертолета, рассказали они, находились трое россиян - членов экипажа, погиб ли кто-либо из них, им неизвестно.

В свою очередь Shot утверждает, что пилоты-россияне пострадали при крушении, но выжили. Источник этой информации российский Telegram-канал не уточняет.