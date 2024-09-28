The New York Times: антидопинговое агентство потеряло тесты перед Олимпиадой в Париже

В конце мая руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) было проинформировано о сбое в работе компьютерной базы данных, что привело к искажению, отсутствию или некорректности данных как минимум в двух тысячах дел, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, издание цитирует «Контекст».

По их словам, из-за сбоя WADA перед началом Олимпиады в Париже потеряло более 900 результатов тестов спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Некоторые должностные лица, включая юристов, опасались, что недостатки в системе WADA могли позволить спортсменам, подозреваемым в употреблении допинга, принять участие в Олимпиаде, говорится в статье.

В самой WADA отвергли эту информацию и заявили, что статья NYT — часть кампании по дискредитации агентства. Согласно заявлению на сайте организации, вопреки утверждениям журналистов технические проблемы, возникшие при переносе данных из старой системы в новую, не оказали никакого негативного влияния на Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года.

«Все данные были доступны в любое время, и все данные, касающиеся спортсменов, отправляющихся в Париж, были должным образом проверены WADA. Как и в случае с репортажами NYT о китайских пловцах, вместо того чтобы следовать фактам, газета снова решила поддаться влиянию источников с сомнительными мотивами», — отметили в агентстве.