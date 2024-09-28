Канцлер права предлагает изменить Закон о государственном бюджете

Мадизе объясняет, что текущая практика показывает, что годовой бюджет, составленный на основе действующего закона, не дает четкого представления о распределении расходов. «Мы не видим, сколько денег выделено на детские пособия, пенсии, строительство дорог и другие важные нужды. Также неясно, сколько стоит само администрирование этих расходов и управление государством в целом», - пишет Мадизе в социальных сетях.

По ее мнению, бюджет на 2026 год уже должен быть составлен на основе реального экономического содержания расходов. Однако перед этим необходимо изменить базовый закон о бюджете так, чтобы он гарантировал, что бюджет составляется в соответствии с конституцией. Мадизе подчеркивает: «Когда был принят так называемый программный бюджет, на него возлагались большие надежды, и не стоит кого-то винить за это. Но сейчас очевидно, что нужно двигаться дальше».

Она также отметила, что бюджет на этот год, вероятно, не соответствует конституции, поскольку в нем отсутствуют статьи доходов и расходов, которые парламент мог бы корректировать. «Там нет четкой информации о том, откуда и в каком объеме поступают средства, и на что будут потрачены деньги налогоплательщиков. Более того, бюджет не дает возможности понять, где можно было бы сократить расходы или, наоборот, куда нужно направить больше средств, и каким образом это сделать», - сказала Мадизе в интервью программе «Актуальная камера».

По ее мнению, этот вопрос особенно важен для Рийгикогу, чтобы иметь возможность более эффективно управлять бюджетными средствами страны.