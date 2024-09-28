В субботу руководители оборонного сектора на стадионе Калев в Таллинне сдали тест на физическую подготовку, также известный как тест НАТО.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Испытание на прочность: лидеры обороны сдали тест НАТО
Тест НАТО состоит из трех частей: отжимания в упоре лежа за две минуты, подъемы туловища из положения лежа на спине за две минуты и бег на две мили (3200 метров) на время.
Максимально за каждое упражнение можно получить 100 баллов, то есть в сумме 300 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать как минимум 180 баллов. При подсчете очков учитываются пол и возраст участников.
Сначала тест прошли приглашенные участники, после чего его могли сдать все желающие.
Из известных личностей в тесте НАТО участвовали канцлер Министерства обороны Каймо Кууск, а также актер, бывший политик и нынешний штабной офицер Кибервойск Райво Э. Тамм.