Сб, 28.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ФОТО И ВИДЕО Испытание на прочность: лидеры обороны сдали тест НАТО

Copy

В субботу руководители оборонного сектора на стадионе Калев в Таллинне сдали тест на физическую подготовку, также известный как тест НАТО.

Тест НАТО состоит из трех частей: отжимания в упоре лежа за две минуты, подъемы туловища из положения лежа на спине за две минуты и бег на две мили (3200 метров) на время.

Максимально за каждое упражнение можно получить 100 баллов, то есть в сумме 300 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать как минимум 180 баллов. При подсчете очков учитываются пол и возраст участников.

Сначала тест прошли приглашенные участники, после чего его могли сдать все желающие.

Из известных личностей в тесте НАТО участвовали канцлер Министерства обороны Каймо Кууск, а также актер, бывший политик и нынешний штабной офицер Кибервойск Райво Э. Тамм.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх