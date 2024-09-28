Помимо уже запланированных повышений акцизов на алкоголь и табачные изделия, в июле 2025 года и январе 2026 года ставки акцизов вырастут дополнительно на пять процентов. Министерство финансов Эстонии предполагает, что это может привести к тому, что часть налоговых поступлений переместится в Латвию, так как люди поедут за покупками туда. Но насколько это скажется на доходах Латвии?
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Цены на алкоголь и табак растут: учитывает ли Латвия повышение акцизов в Эстонии в своих доходах?
Перевод: Каролийна Вертяева
В 2025 и 2026 годах акцизы в Эстонии увеличатся на десять процентов. В 2027 и 2028 годах акцизы на алкоголь и табачные изделия повысятся еще на пять процентов. Например, если сейчас бутылка пива стоит 1,50 евро, то к лету 2025 года с учетом роста НДС цена увеличится до 1,57 евро, а к 2028 году она может достигнуть примерно 1,90 евро.