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Саудовская Аравия провела наибольшее количество казней за 30 лет

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Тюрьма в Саудовской Аравии.
Тюрьма в Саудовской Аравии. Фото: Postimees

В этом году Саудовская Аравия привела в исполнение 198 смертных приговоров, что является самым высоким показателем за более чем три десятилетия, согласно данным, собранным AFP.

В прошлом году королевство занимало третье место в мире по количеству казней, уступая только Китаю и Ирану, сообщает Amnesty International.

Число казненных в этом году превысило предыдущие рекорды - 196 казней в 2022 году и 192 в 1995 году, сообщает Amnesty, которая начала собирать данные в 1990 году.

Официальное новостное агентство королевства Saudi Press Agency (SPA) в субботу сообщило о трех смертных казнях, что довело общее количество казней в этом году до 198, согласно данным AFP.

Из казненных в этом году 32 человека были осуждены за преступления, связанные с терроризмом, и 52 - за преступления, связанные с наркотиками.

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