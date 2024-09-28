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ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ Зарплаты в Языковом департаменте выросли на 20%

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Министерство образования и науки.
Министерство образования и науки. Фото: Postimees

Согласно данным министерств и ведомств, в 2024 году зарплаты государственных служащих в среднем увеличились на уровне роста средней зарплаты по Эстонии. Однако в некоторых ведомствах произошел значительный скачок.

Перевод: Каролийна Вертяева

В Языковом департаменте, который подчиняется Министерству образования и науки, средняя зарплата в этом году выросла на 21%, достигнув 2467 евро. До этого повышения зарплаты в Департаменте были ниже среднего уровня по ведомству, который в 2024 году составляет 2263 евро.

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