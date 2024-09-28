ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ Зарплаты в Языковом департаменте выросли на 20%

В Языковом департаменте, который подчиняется Министерству образования и науки, средняя зарплата в этом году выросла на 21%, достигнув 2467 евро. До этого повышения зарплаты в Департаменте были ниже среднего уровня по ведомству, который в 2024 году составляет 2263 евро.