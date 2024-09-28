Служба военной разведки Украины ГРУ сообщает, что в городе Коломна Московской области убит российский полковник Алексей Коломейцев. Согласно докладу, Коломейцев был руководителем 924-го государственного центра Минобороны России (военное подразделение № 20924) в области беспилотных летательных аппаратов, пишет новостной портал RUS.TVNET.
Украина заявляет об убийстве главы российского центра беспилотников под Москвой
Это подразделение отвечало за подготовку специалистов для боевого применения беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов Shahed. Служба военной разведки Украины подчеркивает, что полковник был причастен к военным преступлениям против Украины.
💀 Elimination of a war criminal - a colonel of the Russian army was found dead in Russia— PS01 △ (@PStyle0ne1) September 28, 2024
✔️ On September 27, 2024, in the city of Kolomna, the Moscow region of the Russian Federation, the colonel of the Russian army of occupation Aleksey Vladimirovich Kolomeitsev was killed.… https://t.co/YNcup4KHQo pic.twitter.com/IEWFHrgRR2