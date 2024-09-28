Президент помиловал мужчину, отбывающего тюремное наказание за кражи

Карис помиловал 32-летнего Карла Киви, которому в январе прошлого года Тартуский окружной суд назначил совокупное наказание в виде четырех лет, шести месяцев и 16 дней лишения свободы. Президент уменьшил этот срок на два года. Окончательное наказание Киви составит два года, шесть месяцев и 16 дней лишения свободы, начиная с 7 декабря 2023 года.