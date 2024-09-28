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Президент помиловал мужчину, отбывающего тюремное наказание за кражи

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Президент Алар Карис.
Президент Алар Карис. Фото: Martin Pedaja

Президент Алар Карис на прошлой неделе подписал указ о помиловании мужчины, отбывающего тюремное наказание за кражи, и сократил срок его наказания на два года.

Карис помиловал 32-летнего Карла Киви, которому в январе прошлого года Тартуский окружной суд назначил совокупное наказание в виде четырех лет, шести месяцев и 16 дней лишения свободы. Президент уменьшил этот срок на два года. Окончательное наказание Киви составит два года, шесть месяцев и 16 дней лишения свободы, начиная с 7 декабря 2023 года.

Президент имеет право в виде акта милосердия помиловать осужденных за преступления.

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