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В Лондоне прошла демонстрация в поддержку повторного присоединения к ЕС (1)

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В субботу несколько сотен человек протестовали в Лондоне, требуя воссоединения Великобритании с Европейским союзом.
В субботу несколько сотен человек протестовали в Лондоне, требуя воссоединения Великобритании с Европейским союзом. Фото: Postimees

В субботу в центре Лондона несколько сотен человек вышли на демонстрацию с требованием повторного присоединения Великобритании к Европейскому Союзу.

Демонстранты, прошедшие маршем от резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит к Парламентской площади, несли плакаты с надписями «Brexit - это грандиозная катастрофа» и скандировали: «Нужно присоединиться снова!»

Ежегодную акцию организовало движение National Rejoin March, которое выступает за отмену Brexit.

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