В субботу несколько сотен человек протестовали в Лондоне, требуя воссоединения Великобритании с Европейским союзом.

В субботу в центре Лондона несколько сотен человек вышли на демонстрацию с требованием повторного присоединения Великобритании к Европейскому Союзу.