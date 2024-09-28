В субботу в центре Лондона несколько сотен человек вышли на демонстрацию с требованием повторного присоединения Великобритании к Европейскому Союзу.
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В Лондоне прошла демонстрация в поддержку повторного присоединения к ЕС (1)
Демонстранты, прошедшие маршем от резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит к Парламентской площади, несли плакаты с надписями «Brexit - это грандиозная катастрофа» и скандировали: «Нужно присоединиться снова!»
Ежегодную акцию организовало движение National Rejoin March, которое выступает за отмену Brexit.