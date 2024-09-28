«Шах и мат». Хасан Насралла убит. Что ждет «Хезболлу» без него?

«Он не просто символ, он тот, кто стоял за стратегическим и военным мышлением группировки. Несомненно, его смерть будет иметь для нее серьезные последствия», - говорит Зейна Ходр, обозреватель из Бейрута.

Масштаб влияния Насраллы выходит далеко за пределы Хезболлы. Даже его противники в Израиле и на Западе признают его выдающейся фигурой в политике Ближнего Востока.

Насралла возглавлял «Хезболлу» на протяжении 32 лет, определяя ее политику и военную стратегию, укрепляя ее с помощью Ирана, но при этом сохраняя определенную автономность от Тегерана.

Найти ему равнозначную замену было бы трудно и в обычные времена, а тем более сейчас, когда в результате серии проведенных Израилем операций группировка лишилась многих своих высших командиров, а система ее внутренней безопасности значительно подорвана.

«Он был тем клеем, который скреплял быстро растущую организацию», - считает Моханад Хаге Али, старший сотрудник Ближневосточного центра Института Карнеги.

По его мнению, со смертью Насраллы изменится расклад на всех уровнях - от самой группировки до всей антиизраильской коалиции под эгидой Ирана.

Моральный дух «Хезболлы» сломлен, но как надолго?

«Хезболла» - высокоорганизованная структура, которую часто называют самой мощной негосударственной армией в мире. По мнению многих экспертов, в настоящий момент ее самая большая проблема - подрыв морального духа. Фото: SCANPIX

Хасан Насралла возглавил «Хезболлу» в 1992 году, после смерти его предшественника Аббаса Мусави, погибшего в ходе израильского ракетного удара.