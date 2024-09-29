Выросшей в детском доме жительнице Латвии Валентине по достижении совершеннолетия в 2005 году Лиепайское самоуправление сдало квартиру в доме на улице Спидолас. Позже она решила переехать за границу и доверила квартирный вопрос по найму своей бывшей воспитательнице. Оказывается, она 20 лет назад из-за невежества допустила ошибку и теперь дорого за нее платит, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на передачу LTV 4. studija.
Квартирантка 20 лет назад совершила ошибку и теперь за это придется дорого заплатить
В акте приема-передачи написано, что в квартире требовался ремонт, поэтому Валентина, чтобы заработать деньги на ремонт, отправилась работать в Англию. Время от времени она возвращалась в свое место жительства в Лиепае.
Через пару лет она приняла решение остаться жить в Англии. Как правильнее действовать в квартирном вопросе, Валентина спросила у своей бывшей воспитательницы из детского дома, которая в тот момент работала в Лиепайской социальной службе.
«Она мне сказала: "Не переживай! Отдай мне ключи - я сама все улажу, ты можешь смело ехать в Англию!"» - рассказала передаче Валентина.
Валентина признается, что в то время не знала ни законов, ни правил, поэтому доверилась своей бывшей воспитательнице. Отдала ей ключи и уехала в Англию.
Вскоре Валентина вышла замуж. Родители ее мужа, проживавшие в Латвии, через некоторое время получили сообщение - у Валентины имеется долг за квартиру.
«Небольшая сумма - 50 или 60 латов. Я подумала, может, это случилось, когда я уехала. Переслала деньги, они заплатили по почте, и все было в порядке», - рассказала Валентина.
Спустя годы пришел еще один счет, который Валентина тоже оплатила. Однако позже с ней связалась присяжный судебный исполнитель.
«Она сказала мне, что у меня есть долг за квартиру. Но я говорю, что мне несколько раз приходили письма и я сразу заплатила. Конечно, за все эти годы мы не сохранили все письма.
Я сказала ей, что все пересчитаю. Она [присяжный судебный исполнитель] сказала - заплатите и все будет разрешено» - продолжает Валентина.
Потом было затишье и Валентина решила, что все уже в порядке. Однако в начале этого года она поняла, что прежнее место жительства в Лиепае забыть не суждено. Оказалось, что с возвратом ключей в конце 2008 года все еще не закончилось. Валентина была выселена из квартиры решением суда только в 2015 году. По этой причине она должна заплатить долг, скопившийся с 2009 по 2014 год.
Валентина в передаче отметила, что растерялась по поводу суммы долга. Она рассказывает, что в одном письме фигурировала сумма в 650 евро, а в другом - 800 евро. Когда ей звонят, то суммы еще больше - в несколько тысяч евро.
Валентина нашла в соцсетях свою бывшую воспитательницу, которой передала ключи от квартиры. Та подтвердила, что уже на второй день отдала ключи домоуправлению.
И переписку со своей воспитательницей, и другие косвенные доказательства того, что от квартиры она отказалась, Валентина предъявила Liepājas namu apsaimniekotājs. Но предприятие не является следственным органом - долг надо оплатить. Теперь Валентина понимает, что должно быть официальное заявление о расторжении договора аренды.
Однако есть одно обстоятельство, которое вызывает у Валентины вопросы. В 2005 году она подписала первый договор аренды и не зафиксировала, что это всего на полгода. Как она сама утверждает, это единственный договор, который она подписала.
Этим летом Валентина отправилась в Liepājas namu pārvaldnieks, где ей показали второй - бессрочный - договор, который она подписала в 2007 году. Однако Валентина утверждает, что не подписывала этот договор.
На аудиозаписи с представителями предприятия слышно, что управляющие компании признают - до конца 2008 года Валентина исправно производила все платежи. Проблемы начались примерно в 2009 году, когда Валентина посчитала, что от квартиры отказалась, а в официальных бумагах управляющего числилось, что квартирантка еще живет в доме на ул. Спидолас.
Оказывается, есть еще третий контракт. В апреле 2009 года был заключен договор в связи со сменой управляющей компании, который снова якобы подписала Валентина. Она подчеркнула передаче, что совсем не могла бы подписать такой договор, так как в то время уже не жила в Латвии, к тому же была беременна.
Как так может быть, что должника, который не платит ничего, выселяют из квартиры только через шесть лет? При этом об этом факте и самом долге арендатор узнает только почти через 10 лет.
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