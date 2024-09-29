Квартирантка 20 лет назад совершила ошибку и теперь за это придется дорого заплатить

В акте приема-передачи написано, что в квартире требовался ремонт, поэтому Валентина, чтобы заработать деньги на ремонт, отправилась работать в Англию. Время от времени она возвращалась в свое место жительства в Лиепае.

Через пару лет она приняла решение остаться жить в Англии. Как правильнее действовать в квартирном вопросе, Валентина спросила у своей бывшей воспитательницы из детского дома, которая в тот момент работала в Лиепайской социальной службе.

«Она мне сказала: "Не переживай! Отдай мне ключи - я сама все улажу, ты можешь смело ехать в Англию!"» - рассказала передаче Валентина.

Валентина признается, что в то время не знала ни законов, ни правил, поэтому доверилась своей бывшей воспитательнице. Отдала ей ключи и уехала в Англию.

Вскоре Валентина вышла замуж. Родители ее мужа, проживавшие в Латвии, через некоторое время получили сообщение - у Валентины имеется долг за квартиру.

«Небольшая сумма - 50 или 60 латов. Я подумала, может, это случилось, когда я уехала. Переслала деньги, они заплатили по почте, и все было в порядке», - рассказала Валентина.

Спустя годы пришел еще один счет, который Валентина тоже оплатила. Однако позже с ней связалась присяжный судебный исполнитель.