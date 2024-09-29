Волость Ярва продала с аукциона недвижимость, расположенную в деревне Вяйке-Кареда. Площадь земельного участке – 3849 квадратных метров.
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Многоквартирный дом продан с аукциона за небольшую сумму
На участке расположен жилой дом на восемь квартир и сарай-прачечная. Здания непригодны для проживания и использования, ветхие и пригодные к сносу. В помещениях есть мебель и бытовой мусор. Колодца и канализации нет.
В шести километрах от дома в деревне Койги есть магазин, детский сад, школа. Рядом находится автобусная остановка. Объект расположен в 22 километрах от Пайде и в семи километрах от шоссе Таллинн-Тарту. Рядом находится усадебный парк Вяйке-Кареда, являющийся природным заповедником.