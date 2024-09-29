В воскресенье, 6 октября, в Пыхья-Таллинне в прибрежном парке на Штромке пройдет большая осенняя ярмарка. На ярмарке будет представлено множество товаров от около 70 продавцов.
Более полусотни продавцов: в Таллинне пройдет красочная осенняя ярмарка
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, торговцы предложат на ярмарке широкий ассортимент продукции. Можно будет запастись на зиму картофелем, мёдом, луком, грибами, клюквой и чесноком.
«Безусловно, будут представлены местные хуторские продукты, а рыбаки предложат свой улов. Кроме того, можно будет купить сезонную одежду, украшения и разнообразные изделия ручной работы. На ярмарке также будут работать точки питания и различные аттракционы для детей», - добавила Таммур.
Большая Пыхья-Таллиннская осенняя ярмарка состоится 6 октября с 10:00 до 16:00 в прибрежном парке на Штромке.