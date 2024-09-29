В Таллинне несовершеннолетняя попала под колеса автомобиля

Как передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в субботу, 28 сентября, в 20.37 в Таллинне на улице Гонсиори произошла авария. По предварительным данным, автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого был 49-летний мужчина, поворачивал налево и наехал на 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.