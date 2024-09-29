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В Таллинне несовершеннолетняя попала под колеса автомобиля

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Пешеходный переход. Иллюстративное фото.
Пешеходный переход. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии зарегистрировано одно ДТП, в результате которого пострадал человек. 

Как передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в субботу, 28 сентября, в 20.37 в Таллинне на улице Гонсиори произошла авария. По предварительным данным, автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого был 49-летний мужчина, поворачивал налево и наехал на 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. 

Пострадавшая была доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Также за прошедшие сутки на дорогах Эстонии были задержаны 11 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

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