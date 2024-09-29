Экономить и больше зарабатывать: жители Эстонии готовятся к зиме

«Проблемой в Эстонии по-прежнему остается значительный разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами, что ставит нас в число лидеров по этому показателю среди европейских стран. Женщины в Эстонии в среднем зарабатывают меньше мужчин, что может побуждать их больше сосредотачиваться на планировании бюджета и обучении инвестированию».

Семь процентов жителей Эстонии хотели бы начать инвестировать до нового года, а 27 процентов не ставили себе на этот год никаких финансовых целей.

Однако некоторые планируют потратить деньги и в этом году. 17 процентов хотели бы отправиться в зарубежную поездку, девять процентов планируют сделать крупную покупку, пять процентов – приобрести новый автомобиль, а четыре процента – новое жилье.

«Такой же опрос проводился в Латвии и в Литве, и результаты ясно показывают, что экономическая ситуация там лучше, а у людей больше уверенности. По сравнению с жителями Эстонии, финансовые планы наших соседей до конца года больше связаны с расходами, чем с экономией», - отметила Марина Хакиайнен.

Например, если в Эстонии поездки планируют 17 процентов респондентов, то среди латышей – 20 процентов, а среди литовцев – 25 процентов. Также соседи Эстонии больше планируют крупные покупки, и, наоборот, меньше интересуются сбережениями.

«В то же время в Эстонии по сравнению с Латвией и Литвой культура инвестиций и накоплений имеет более долгие традиции, что также может объяснять полученные результаты. Повышению финансовых знаний способствовала, помимо прочего, постоянная разъяснительная работа со стороны банков, финансовых экспертов и влиятельных фигур в сфере финансовой грамотности», - добавила Хакиайнен.

В сентябре этого года по заказу банка Citadele исследовательская фирма Norstat провела общебалтийское исследование. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.