Последний финансовый опрос банка Citadele показал, что до конца этого года для многих жителей Эстонии приоритетом являются экономия средств, тщательное финансовое планирование и поиск возможностей увеличения доходов.
Экономить и больше зарабатывать: жители Эстонии готовятся к зиме
Руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что цель опроса заключалась в том, чтобы выяснить финансовые планы респондентов на оставшуюся часть года.
«Вместо планирования крупных расходов люди проявляют осторожность и стремятся сэкономить или заработать дополнительные средства, - говорит она. - Целых 30 процентов респондентов отметили, что хотели бы до конца года отложить больше денег. Учитывая нестабильную экономическую ситуацию, логично, что финансовая безопасность стала для людей важнее».
Помимо экономии, важное место в результатах опроса заняли повышение финансовой грамотности и увеличение доходов. 14 процентов респондентов заявили, что собираются найти дополнительную работу или возможность заработка, 12 процентов хотели бы получить прибавку к зарплате, а девять процентов планируют до конца года найти новую работу с более высокой зарплатой.
Около пятой части (19 процентов) участников опроса хотели бы научиться тщательнее планировать свой бюджет. Причем среди женщин мотивация тут выражена сильнее. Если среди мужчин составлением бюджета хотят заняться 16 процентов, то среди женщин – 23 процента респондентов.
«Свою роль здесь может играть то, что мужчины в среднем более уверены в себе или просто считают, что их навыки планирования бюджета и так находятся на должном уровне», - добавила Хакиайнен.
Она отметила, что по результатам опроса женщины кажутся более готовыми инвестировать в самих себя. Опрос также показал, что до конца года 21 процент людей хотят инвестировать в свое здоровье – 18 процентов мужчин и 24 процента женщин.
«Проблемой в Эстонии по-прежнему остается значительный разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами, что ставит нас в число лидеров по этому показателю среди европейских стран. Женщины в Эстонии в среднем зарабатывают меньше мужчин, что может побуждать их больше сосредотачиваться на планировании бюджета и обучении инвестированию».
Семь процентов жителей Эстонии хотели бы начать инвестировать до нового года, а 27 процентов не ставили себе на этот год никаких финансовых целей.
Однако некоторые планируют потратить деньги и в этом году. 17 процентов хотели бы отправиться в зарубежную поездку, девять процентов планируют сделать крупную покупку, пять процентов – приобрести новый автомобиль, а четыре процента – новое жилье.
«Такой же опрос проводился в Латвии и в Литве, и результаты ясно показывают, что экономическая ситуация там лучше, а у людей больше уверенности. По сравнению с жителями Эстонии, финансовые планы наших соседей до конца года больше связаны с расходами, чем с экономией», - отметила Марина Хакиайнен.
Например, если в Эстонии поездки планируют 17 процентов респондентов, то среди латышей – 20 процентов, а среди литовцев – 25 процентов. Также соседи Эстонии больше планируют крупные покупки, и, наоборот, меньше интересуются сбережениями.
«В то же время в Эстонии по сравнению с Латвией и Литвой культура инвестиций и накоплений имеет более долгие традиции, что также может объяснять полученные результаты. Повышению финансовых знаний способствовала, помимо прочего, постоянная разъяснительная работа со стороны банков, финансовых экспертов и влиятельных фигур в сфере финансовой грамотности», - добавила Хакиайнен.
В сентябре этого года по заказу банка Citadele исследовательская фирма Norstat провела общебалтийское исследование. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.