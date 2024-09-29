Жители Эстонии считают, что в стране существуют проблемы с коррупцией

Перевод: Каролийна Вертяева

В исследовании было установлено, что 90% эстонцев считают важным, чтобы все страны ЕС уважали основные ценности Союза, такие как права человека, верховенство закона и демократию. При этом эстонцы показывают более высокий уровень информированности: 64% знают, что такое верховенство права, и 60% - о ключевых ценностях ЕС. Для сравнения, в среднем по ЕС эти цифры составляют 53% и 51% соответственно.

Чтобы повысить осведомленность и объяснить понятие верховенства закона не только взрослым, но и детям, Европейская комиссия запустила информационную кампанию с анимациями, основанными на популярных спортивных играх. В этих анимациях объясняются важные принципы, такие как разделение властей, законность, независимость судов, запрет произвола, правовая определенность и равенство перед законом.

Эти темы также поднимались в весеннем опросе жителей ЕС, где их спрашивали о судебной системе, коррупции и свободе СМИ.

Что касается коррупции, 71% эстонцев согласны с тем, что есть много случаев, когда государственные служащие сталкиваются с конфликтом интересов и не придерживаются этических норм. При этом 54% не согласны с утверждением, что государственные решения полностью свободны от кумовства.

Также 73% респондентов считают, что судебные разбирательства в Эстонии слишком долгие, а 47% считают, что государственные учреждения и политики часто не уважают и не выполняют судебные решения.