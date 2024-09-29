Глава банка: клиенты иногда не справляются даже с простыми вычислениями

По мнению Парика, управление финансами, осознанные инвестиции и планирование будущего невозможны без математических навыков. Он отметил, что, несмотря на то что по результатам тестов PISA эстонские школьники входят в число лучших в Европе и десятку лучших в мире по математике, четверть выпускников основной школы весной провалила экзамен по математике, а средние результаты были значительно хуже, чем 5-7 лет назад. Также не впечатлили результаты государственных экзаменов.

Глава банка подчеркнул, что такие математические навыки, как вычисление процентов, понимание процентных ставок и оценка финансового состояния компании при покупке акций, важны не только для банкиров и финансовых консультантов, но и для каждого, кто хочет разумно управлять своими финансами.

«К сожалению, мы иногда наблюдаем в банке, как простые расчеты оказываются сложными для клиентов при объяснении услуг. Как только дело касается лизинга автомобиля или получения ипотечного кредита, все становится не таким простым. Нам все еще приходится объяснять, как изменение Euribor влияет на размер платежей по кредиту или лизингу, и в чем разница между процентом и процентным пунктом. Или, например, сколько составит прирост вклада в 1000 евро сроком на полгода при годовой процентной ставке 3,7 процента», - отметил Парик.

Он также добавил, что то же самое касается инвестиций: куда вложить деньги, чтобы получить максимальную прибыль, и как оценить, является ли инвестиция слишком рискованной. Эти вопросы требуют хороших математических навыков. Парик также подчеркнул, что именно математика помогает создавать инновации и развивать общество в любой сфере.

«Если мы посмотрим на самые успешные технологические компании в мире, то увидим, что их успех часто основан на глубоких знаниях математики и статистики. Многие финтех-компании изменили сферу финансовых услуг благодаря умным алгоритмам и математическим моделям. Кроме того, математика помогает эффективно анализировать экономические данные и принимать обоснованные решения как на уровне индивидуума, так и компании или государства», - объяснил Парик.

В эту среду впервые пройдет всереспубликанский онлайн-тест по математике, который привлечет внимание к важности математики в повседневной жизни.

«В этом контексте призыв инициативы "Заметь математику" является оправданным и необходимым обращением ко всему обществу», - подчеркнул Парик.