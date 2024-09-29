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В эстонской земле спрятаны миллиарды евро

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Так выглядят керны, содержащие фосфорит. Керн - это проба вещества, представляющая собой цилиндрический столбик, извлекаемый в результате бурения с целью последующего исследования.
Так выглядят керны, содержащие фосфорит. Керн - это проба вещества, представляющая собой цилиндрический столбик, извлекаемый в результате бурения с целью последующего исследования. Фото: Eesti geoloogiateenistus

Хотя мы привыкли к мысли, что, кроме сланца, в Эстонии нет полезных ископаемых, недра земли в Вирумаа на самом деле скрывают необходимые для зеленой и космической промышленности будущие полезные ископаемые, такие как магний, редкоземельные металлы, фосфорит и ванадий.

Перевод: София Солдатенко

Советник Геологической службы Эстонии Эрки Пеэгель сразу охладил наш пыл, заявив, что уровень исследования и готовности к добыче этих полезных ископаемых разный. Например, при исследовании магнитной аномалии Йыхви несколько лет назад ученые обнаружили проявления различных будущих полезных ископаемых, а также золота и платины, но в целом грунт Эстонии еще очень мало изучен.

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