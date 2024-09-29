В эстонской земле спрятаны миллиарды евро

Советник Геологической службы Эстонии Эрки Пеэгель сразу охладил наш пыл, заявив, что уровень исследования и готовности к добыче этих полезных ископаемых разный. Например, при исследовании магнитной аномалии Йыхви несколько лет назад ученые обнаружили проявления различных будущих полезных ископаемых, а также золота и платины, но в целом грунт Эстонии еще очень мало изучен.