Одиннадцать украинок из разных профессий и уголков страны объединили свои тяжелые военные переживания в одной книге. Их рассказы охватывают события с 2014 по 2022 годы. Хотя за этот период в Украине говорят о двух войнах, Наталия Логозинская, которая сейчас живет в Вильянди, назвала свою историю «Мои три войны».
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«В подвале было нечем дышать. Муж открывал банки с компотом, чтобы ополоснуть лицо»: украинки поделились своими военными воспоминаниями в книге
Перевод: Каролийна Вертяева
В субботу в городской библиотеке Вильянди Наталия Логозинская и Олена Ниманихина, проживающая в Молдове, презентовали книгу «Жить, несмотря ни на что». В ней они описывают свои истории выживания в ужасающих условиях войны в 2014 и 2022 годах.