«В подвале было нечем дышать. Муж открывал банки с компотом, чтобы ополоснуть лицо»: украинки поделились своими военными воспоминаниями в книге

Одиннадцать украинок из разных профессий и уголков страны объединили свои тяжелые военные переживания в одной книге. Их рассказы охватывают события с 2014 по 2022 годы. Хотя за этот период в Украине говорят о двух войнах, Наталия Логозинская, которая сейчас живет в Вильянди, назвала свою историю «Мои три войны».