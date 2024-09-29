В очередном выпуске Kuuuurijа журналист Катрин Луст отравилась в гости к нашумевшей тиктокерше Кае Линкманн, чтобы выяснить, действительно ли на прямых эфирах в TikTok можно хорошо заработать.
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Кая Линкманн, мать-одиночка из Хяэдемеэсте, что недалеко от Пярну, уже давно наделала шума в интернете. А наибольшую известность ей принесли прямые трансляции в TikTok. И хотя Кая - не знаменитость, которую можно увидеть по телевизору или услышать по радио, поклонников у нее в избытке.
Безработная Кая устраивает прямые эфиры в TikTok, в которых откровенно рассказывает о своей жизни. Иногда пьет водку, или вовсе засыпает в прямом эфире. Но фанаты любят ее так сильно, что дают Кае деньги на поездку в Египет или на ночевку в отеле Hilton.