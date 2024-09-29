Кая Линкманн, мать-одиночка из Хяэдемеэсте, что недалеко от Пярну, уже давно наделала шума в интернете. А наибольшую известность ей принесли прямые трансляции в TikTok. И хотя Кая - не знаменитость, которую можно увидеть по телевизору или услышать по радио, поклонников у нее в избытке.