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От сгоревшей квартиры до светлого дома: история Илвы о бедности, насилии и абсолютном счастье

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Героиня рассказа Илва.
Героиня рассказа Илва. Фото: No privātā arhīva

Жизнь в дровяном сарае, избиения печным ухватом, голод, насилие, обман и мошенничество - Илва прошла через самые ужасные испытания, которые может преподнести жизнь, но не сломалась, пишет RUS.TVNET. Она мужественно продолжала бороться, стиснув зубы, веря, что жизнь может быть другой - нужно лишь не сдаваться. И ее упорство вознаградилось: теперь ее глаза сияют от счастья, ведь как иначе, когда самые заветные мечты наконец стали реальностью?

Сейчас Илве 43 года, она нашла любовь всей своей жизни, стала бабушкой, имеет хорошую работу, путешествует по миру и наслаждается жизнью. Однако путь к этому был долгим и тяжелым, его трудно описать словами. Илва сталкивалась с испытаниями на каждом шагу, но каждый раз с терпением встречала удары судьбы и продолжала двигаться вперед.

«Моя жизнь начиналась с такой низкой точки, что все, что происходило после, было лучше, чем раньше. Вся моя жизнь шла только вверх», - поделилась она.

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