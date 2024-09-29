От сгоревшей квартиры до светлого дома: история Илвы о бедности, насилии и абсолютном счастье

Жизнь в дровяном сарае, избиения печным ухватом, голод, насилие, обман и мошенничество - Илва прошла через самые ужасные испытания, которые может преподнести жизнь, но не сломалась, пишет RUS.TVNET. Она мужественно продолжала бороться, стиснув зубы, веря, что жизнь может быть другой - нужно лишь не сдаваться. И ее упорство вознаградилось: теперь ее глаза сияют от счастья, ведь как иначе, когда самые заветные мечты наконец стали реальностью?