От сгоревшей квартиры до светлого дома: история Илвы о бедности, насилии и абсолютном счастье

Жизнь в дровяном сарае, избиения печным ухватом, голод, насилие, обман и мошенничество - Илва прошла через самые ужасные испытания, которые может преподнести жизнь, но не сломалась, пишет RUS.TVNET. Она мужественно продолжала бороться, стиснув зубы, веря, что жизнь может быть другой - нужно лишь не сдаваться. И ее упорство вознаградилось: теперь ее глаза сияют от счастья, ведь как иначе, когда самые заветные мечты наконец стали реальностью?
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Сейчас Илве 43 года, она нашла любовь всей своей жизни, стала бабушкой, имеет хорошую работу, путешествует по миру и наслаждается жизнью. Однако путь к этому был долгим и тяжелым, его трудно описать словами. Илва сталкивалась с испытаниями на каждом шагу, но каждый раз с терпением встречала удары судьбы и продолжала двигаться вперед.
«Моя жизнь начиналась с такой низкой точки, что все, что происходило после, было лучше, чем раньше. Вся моя жизнь шла только вверх», - поделилась она.