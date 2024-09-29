Израиль заявил о ликвидации еще одного командира «Хезболлы»

Ранее Байден, комментируя израильскую операцию, заявил, что не знал о ее подготовке. При этом ликвидацию Насраллы президент США назвал «мерой справедливости для многих жертв» в ходе «сорокалетнего террора» группировки. Среди жертв Насраллы - тысячи гражданских лиц из США, Израиля и Ливана, и Соединенные Штаты продолжат поддерживать право Израиля на самооборону против «Хезболлы», ХАМАС и других террористических группировок, за которыми стоит Иран, говорилось в заявлении Байдена.

После убийства лидера «Хезболлы» Китай также призвал конфликтующие стороны к умеренности, заявив, что Пекин отвергает любые «нарушения суверенитета Ливана». Китай призывает все стороны, особенно Израиль, к немедленной деэскалации, чтобы не допустить расширения конфликта, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.

Военная операция Израиля против «Хезболлы»

Израиль начал проведение «упреждающей военной операции» против движения «Хезболлы», признанного террористической организацией в Германии, США и ряде других стран, во второй половине сентября 2024 года. В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни людей, среди них - женщины и дети.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение «Хезболла», признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. «Хезболла» регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.