В воскресенье городская управа района Ласнамяэ в Таллинне организовала первый шахматный фестиваль под открытым небом в парке Тондилоо. На фестивале проходят как традиционный турнир, так и межпоколенческий.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Ласнамяэ стартовал большой шахматный фестиваль под открытым небом
Для начинающих шахматистов открыта шахматная комната, и все желающие могут попробовать свои силы и сыграть с гостями. За шахматную доску сел и мэр Таллинна Евгений Осиновский (СДП).
Соревнование проводится как индивидуальный турнир по швейцарской системе в семь туров. Время на раздумья для каждого игрока составляет 12 минут на всю партию.
Фестиваль завершится концертом, на котором в 17:00 выступит группа Boogie Company.