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ГАЛЕРЕЯ В Ласнамяэ стартовал большой шахматный фестиваль под открытым небом

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В воскресенье городская управа района Ласнамяэ в Таллинне организовала первый шахматный фестиваль под открытым небом в парке Тондилоо. На фестивале проходят как традиционный турнир, так и межпоколенческий.

Для начинающих шахматистов открыта шахматная комната, и все желающие могут попробовать свои силы и сыграть с гостями. За шахматную доску сел и мэр Таллинна Евгений Осиновский (СДП).

Соревнование проводится как индивидуальный турнир по швейцарской системе в семь туров. Время на раздумья для каждого игрока составляет 12 минут на всю партию.

Фестиваль завершится концертом, на котором в 17:00 выступит группа Boogie Company.

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