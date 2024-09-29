ЗИМА БЛИЗКО В Эстонии ожидается похолодание, возможен град

Согласно Агентству окружающей среды, холодная воздушная масса движется через Эстонию с запада на восток. В результате значительного температурного контраста стремительно развиваются кучевые и кучево-дождевые облака. Они перемещаются с моря на побережье и затем дальше вглубь страны.

Кучевые и кучево-дождевые облака вызывают сильные дожди, местами грозы и град, а также порывистый ветер. К вечеру облачность и интенсивность осадков будут постепенно уменьшаться.

На севере Финляндии уже наблюдаются минусовые температуры. По информации метеорологической службы страны, в Западной Лапландии ночью температура достигала -7,6 градусов, а на аэродроме в Каухайоки утром около 8 часов температура составила -2,9 градусов. В некоторых регионах Финляндии также предупреждают о неблагоприятных дорожных условиях из-за мокрого снега.