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Литовская сеть быстрых автомоек выходит на рынок Эстонии

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Литовская компания PRO BRO.
Литовская компания PRO BRO. Фото: PRO BRO

Литовская компания PRO BRO, которая популяризировала концепцию быстрой мойки автомобилей в Литве и Латвии, теперь нацелена на Эстонию. Компания ищет стратегических инвесторов, чтобы создать такую же сеть в Эстонии, как и в других странах Балтии.

Перевод: Каролийна Вертяева

«Мы сосредоточены на расширении сети быстрых автомоек. В 2017 году мы начали с пяти моек в Литве, а сегодня у нас уже 23 автомойки - 19 в Литве и четыре в Латвии», - объясняет руководитель по развитию бизнеса и франшизы PRO BRO Кристионас Минелга.

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