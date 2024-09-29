Литовская компания PRO BRO, которая популяризировала концепцию быстрой мойки автомобилей в Литве и Латвии, теперь нацелена на Эстонию. Компания ищет стратегических инвесторов, чтобы создать такую же сеть в Эстонии, как и в других странах Балтии.
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Литовская сеть быстрых автомоек выходит на рынок Эстонии
Перевод: Каролийна Вертяева
«Мы сосредоточены на расширении сети быстрых автомоек. В 2017 году мы начали с пяти моек в Литве, а сегодня у нас уже 23 автомойки - 19 в Литве и четыре в Латвии», - объясняет руководитель по развитию бизнеса и франшизы PRO BRO Кристионас Минелга.