В субботу, 28 сентября, в результате двух пожаров в Эссене на западе Германии пострадали 30 человек, в том числе двое младенцев, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на местные власти.
Тридцать человек пострадали в результате поджогов зданий в Германии
В полиции сообщили, что 41-летний сириец был арестован по подозрению в умышленном поджоге.
До этого подозреваемый на фургоне врезался в два магазина, сообщил представитель полиции, добавив, что в этом инциденте также есть пострадавшие.
Подозреваемого задержали недалеко от места происшествия. Полиция заявила, что не может предоставить информацию о мотивах преступления.
Некоторые из пострадавших были доставлены в больницу.
Среди восьми серьезно раненых детей есть двое младенцев, которые надышались дымом. Их состояние критическое.