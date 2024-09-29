Тридцать человек пострадали в результате поджогов зданий в Германии

В полиции сообщили, что 41-летний сириец был арестован по подозрению в умышленном поджоге.

До этого подозреваемый на фургоне врезался в два магазина, сообщил представитель полиции, добавив, что в этом инциденте также есть пострадавшие.

Подозреваемого задержали недалеко от места происшествия. Полиция заявила, что не может предоставить информацию о мотивах преступления.

Некоторые из пострадавших были доставлены в больницу.

Среди восьми серьезно раненых детей есть двое младенцев, которые надышались дымом. Их состояние критическое.