Из Таллинна в Карибы: круизный лайнер Sirena завершает сезон в Эстонии

Круизный лайнер под флагом Маршалловых островов Sirena прибыл в порт Ванасадам из финского города Котка в 3:27 ночи. Это судно с богатой историей недавно прошло ремонт и прежде было известно под разными именами, такими как R Four, Tahitian Princess и Ocean Princess - последнее название было выбрано в надежде придать ему более глобальный звучание.

В воскресенье после полудня Sirena отправится в Ригу. Этот визит станет единственным в Эстонию в этом сезоне, поскольку уже к концу ноября лайнер пересечет Атлантику и отправится в Нью-Йорк. Зимой судно будет курсировать между Майами и Карибскими островами. В мае следующего года Sirena вернется в Европу и совершит несколько круизов по Средиземному морю.