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В каких госструктурах чиновники получили самое крупное повышение зарплат?

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Зарплаты в ведомствах Министерства климата растут быстрее, чем средние по Эстонии.
Зарплаты в ведомствах Министерства климата растут быстрее, чем средние по Эстонии. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Согласно данным Министерства финансов, в этом году наибольший рост заработной платы был у сотрудников структур, находящихся в ведении Министерства климата: их зарплата в среднем увеличилась на 17 процентов.

Перевод: Ева Ойжинская

Средняя общая зарплата в Министерстве климата в этом году составляет 3284 евро, что на 17 процентов больше, чем в 2023 году. Численность сотрудников также увеличилась на 43 человека, и теперь там работает 281 человек.

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