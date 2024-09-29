На этой неделе в Огрском крае женщина засняла поведение глухаря, благодаря чему ощутила себя участницей реалити-шоу от National Geographic, пишет новостной портал RUS.TVNET.
ВИДЕО ⟩ Заблокировал выезд и сел на капот: женщина рассказала о неожиданной встрече с глухарем
На этой неделе жительница Огрского края поделилась в своем профиле в Facebook необычным опытом, который вызвал большой отклик среди подписчиков. Ее пост мгновенно привлек внимание, и пользователи активно комментировали впечатляющее видео с участием глухаря.
«Это лучшая галерея, которую я когда-либо видел!» - написал один из комментаторов. Другие шутили, что птица словно флиртовала с женщиной: «Жаль, что вас двоих никто не снял», - подметил один из пользователей.
Женщине удалось запечатлеть на видео поразительное поведение глухаря, которое не оставило никого равнодушным. В своем посте она отметила: «Я не уверена, что когда-нибудь снова переживу что-то подобное. Но сегодня я чувствовала себя так, будто стала участницей реалити-шоу от National Geographic!»
Она рассказала, что обычно перед вечерним заплывом любит пройтись по лесу, но в этот раз ее ждал неожиданный сюрприз - встреча с глухарем.
«Конечно, я сразу выпрыгнула из машины, чтобы встретиться с самой большой курообразной птицей в мире», - поделилась она. Женщина сняла видео на телефон, где видно, как птица приближается к ней.
«Глухарь что-то пытался мне сказать, но я его совсем не понимала. Единственное, что я произнесла: "Я понимаю, что нахожусь на твоей территории и уважаю твое пространство"», - с улыбкой вспоминает она.
Птица быстро приближалась, и в какой-то момент женщина споткнулась, испугавшись неожиданного поведения пернатого. Однако позже, спустя более двух часов, возвращаясь к своей машине, она снова встретила глухаря - прямо возле автомобиля.
«Это было невероятно! Он клюнул машину, не давал мне уехать, а потом и вовсе сел на капот, когда у меня разрядился телефон», - рассказывает женщина.
Несмотря на все приключения, она благополучно добралась до дома и решила поделиться этой необычной встречей. «Вспоминая этот момент, я чувствую, что мне выпала возможность прикоснуться к чуду природы, словно сам Бог позволил заглянуть в этот удивительный мир», - заключила она.
Согласно информации с сайта Latvijas valsts meži, глухарь (Tetrao urogallus) - это самая крупная курообразная птица в мире, и самая важная часть их жизненного цикла - весенний гон, который длится с середины апреля до конца мая.
Орнитолог Элмар Петерхоф отметил, что глухари не боятся автомобилей, пока те не остановятся. «В лесу эти птицы тоже могут чувствовать себя относительно в безопасности и позволяют людям подойти довольно близко», - пояснил эксперт, добавив, что чаще всего глухари взлетают только в случае крайней необходимости.