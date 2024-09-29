ВИДЕО Заблокировал выезд и сел на капот: женщина рассказала о неожиданной встрече с глухарем

На этой неделе жительница Огрского края поделилась в своем профиле в Facebook необычным опытом, который вызвал большой отклик среди подписчиков. Ее пост мгновенно привлек внимание, и пользователи активно комментировали впечатляющее видео с участием глухаря.

«Это лучшая галерея, которую я когда-либо видел!» - написал один из комментаторов. Другие шутили, что птица словно флиртовала с женщиной: «Жаль, что вас двоих никто не снял», - подметил один из пользователей.

Женщине удалось запечатлеть на видео поразительное поведение глухаря, которое не оставило никого равнодушным. В своем посте она отметила: «Я не уверена, что когда-нибудь снова переживу что-то подобное. Но сегодня я чувствовала себя так, будто стала участницей реалити-шоу от National Geographic!»

Она рассказала, что обычно перед вечерним заплывом любит пройтись по лесу, но в этот раз ее ждал неожиданный сюрприз - встреча с глухарем.

«Конечно, я сразу выпрыгнула из машины, чтобы встретиться с самой большой курообразной птицей в мире», - поделилась она. Женщина сняла видео на телефон, где видно, как птица приближается к ней.

«Глухарь что-то пытался мне сказать, но я его совсем не понимала. Единственное, что я произнесла: "Я понимаю, что нахожусь на твоей территории и уважаю твое пространство"», - с улыбкой вспоминает она.