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В Эстонии откроется крупнейший в странах Балтии солнечный парк

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Гибридный ветро-солнечный парк в Пуртсе.
Гибридный ветро-солнечный парк в Пуртсе. Фото: Sander Ilvest

Крупнейший в странах Балтии солнечный парк откроется в предстоящий четверг в Кирикукюла волости Ляэнеранна в Пярнумаа.

Производственная мощность солнечного парка Кирикмяэ, построенного в сотрудничестве эстонской энергетической компании Evecon и инвестиционного фонда Mirova, составит 77,5 МВт.

Почти на 110 гектарах установлены 117 600 солнечных панелей, которые могут покрыть ежегодные потребности в энергии 35 тысяч домохозяйств.

В открытии парка примет участие министр климата Йоко Алендер.

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