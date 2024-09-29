Крупнейший в странах Балтии солнечный парк откроется в предстоящий четверг в Кирикукюла волости Ляэнеранна в Пярнумаа.
В Эстонии откроется крупнейший в странах Балтии солнечный парк
Производственная мощность солнечного парка Кирикмяэ, построенного в сотрудничестве эстонской энергетической компании Evecon и инвестиционного фонда Mirova, составит 77,5 МВт.
Почти на 110 гектарах установлены 117 600 солнечных панелей, которые могут покрыть ежегодные потребности в энергии 35 тысяч домохозяйств.
В открытии парка примет участие министр климата Йоко Алендер.