Во время Второй мировой войны в Миккели, Финляндия, располагался штаб маршала Густава Маннергейма. Теперь же в Миккели будет создан штаб НАТО, и это вызывает радость как у предпринимателей, так и у местных властей.
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Финские власти рассматривают новый штаб НАТО как спасение для экономики
Перевод: Валерия Ермакова
По словам мэра Миккели Янне Киннунена, создание штаба НАТО в Миккели - это положительный сигнал для всего региона Миккели и Южной Саво. Исполнительный директор торговой палаты Южной Саво Теппо Лейнонен отметил, что появление штаба НАТО станет важным стимулом для местного бизнеса, сообщает Taloussanomat.