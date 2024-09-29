Украденный погрузчик был обнаружен в другом уезде спустя несколько часов

По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Лаури Тамм, полиция получила сообщение об украденном погрузчике KRAMER из деревни Пеэтримыйза в Вильянди, около 19:30.

«Полиция сразу начала собирать информацию и просматривать записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто украл машину и куда она могла направиться. Также опрашивали соседей и местных жителей, от которых была получена важная информация о краже», - рассказал Тамм.