ГАЛЕРЕЯ Милые гонки: ездовые собаки дрожали от нетерпения перед стартом

Те, кто считают, что собачий спорт, где собаки тянут сани, велосипеды или другие упряжки, - это жестокое обращение, явно не были на подобных соревнованиях. Здесь можно было воочию убедиться, с каким энтузиазмом собаки рвутся на трассу. Некоторые настолько возбуждены перед стартом, что подпрыгивают или лают от восторга, но не на кого-то, а просто от радости и желания бегать.