На выходных в Йыулумяэ раздавался громкий лай и повизгивание - здесь собрались ездовые собаки, которые с нетерпением ждали своей очереди выйти на трассу. Некоторые из них так сильно волновались и хотели бежать, что буквально дрожали от нетерпения перед стартом. В течение двух дней в Йыулумяэ проходили соревнования по ездовым видам спорта «Осенний Кросс Балто», и зрелище было захватывающим.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Милые гонки: ездовые собаки дрожали от нетерпения перед стартом
Перевод: Каролийна Вертяева
Те, кто считают, что собачий спорт, где собаки тянут сани, велосипеды или другие упряжки, - это жестокое обращение, явно не были на подобных соревнованиях. Здесь можно было воочию убедиться, с каким энтузиазмом собаки рвутся на трассу. Некоторые настолько возбуждены перед стартом, что подпрыгивают или лают от восторга, но не на кого-то, а просто от радости и желания бегать.