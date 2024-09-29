500 ЕВРО В МУСОРКУ Объем пищевых отходов среди эстонских семей возрос на треть

Пресс-секретарь сети Rimi Катрин Батс, подчеркивает серьезность этой проблемы и объясняет, как люди могут изменить свое поведение, чтобы сократить пищевые отходы. «К сожалению, в Эстонии мы видим, что объемы пищевых отходов увеличиваются - за последние десять лет количество выбрасываемой еды в семьях выросло на 33%», - говорит Батс.

По ее словам повседневное потребление жителей Эстонии нуждается в изменениях, чтобы избежать излишнего выбрасывания пищи. Это важно не только с финансовой точки зрения, но и для защиты окружающей среды - пищевые отходы являются одним из основных источников выбросов парниковых газов. «Каждый маленький шаг может внести большой вклад - будь то планирование приемов пищи, покупка правильных объемов продуктов или нестандартное использование остатков еды», - отмечает Батс.

В Эстонии в мусор чаще всего выбрасываются овощи и корнеплоды (32%), остатки готовой еды (23%), а также фрукты и ягоды (18%). «В среднем эстонская семья выбрасывает еду на сумму 330 евро в год, а в более крупных семьях эта сумма может достигать 504 евро. В нынешних экономических условиях, когда каждая копейка на счету, это значительные потери», - поясняет Батс.

Rimi уже много лет сотрудничает с Продуктовым банком, передавая продукты, которые близки к истечению срока годности, но пригодны для употребления, чтобы они не оказались на свалке.

Как семьи могут сократить пищевые отходы?