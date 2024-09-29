29 сентября отмечается Международный день борьбы с пищевыми отходами, чтобы повысить осведомленность людей о проблемах потерь продовольствия. Статистика в Эстонии показывает, что в среднем одна семья выбрасывает 149 килограммов еды в год, из которых 63 килограмма могли бы быть использованы.
В Европе ежегодно выбрасывается около 20% всего произведенного продовольствия
Пресс-секретарь сети Rimi Катрин Батс, подчеркивает серьезность этой проблемы и объясняет, как люди могут изменить свое поведение, чтобы сократить пищевые отходы. «К сожалению, в Эстонии мы видим, что объемы пищевых отходов увеличиваются - за последние десять лет количество выбрасываемой еды в семьях выросло на 33%», - говорит Батс.
По ее словам повседневное потребление жителей Эстонии нуждается в изменениях, чтобы избежать излишнего выбрасывания пищи. Это важно не только с финансовой точки зрения, но и для защиты окружающей среды - пищевые отходы являются одним из основных источников выбросов парниковых газов. «Каждый маленький шаг может внести большой вклад - будь то планирование приемов пищи, покупка правильных объемов продуктов или нестандартное использование остатков еды», - отмечает Батс.
В Эстонии в мусор чаще всего выбрасываются овощи и корнеплоды (32%), остатки готовой еды (23%), а также фрукты и ягоды (18%). «В среднем эстонская семья выбрасывает еду на сумму 330 евро в год, а в более крупных семьях эта сумма может достигать 504 евро. В нынешних экономических условиях, когда каждая копейка на счету, это значительные потери», - поясняет Батс.
Rimi уже много лет сотрудничает с Продуктовым банком, передавая продукты, которые близки к истечению срока годности, но пригодны для употребления, чтобы они не оказались на свалке.
Как семьи могут сократить пищевые отходы?
Батс предлагает несколько практических советов, как уменьшить количество пищевых отходов в домашнем хозяйстве:
- Планируйте приемы пищи и составляйте список покупок - планируйте меню на неделю и покупайте только то, что нужно, чтобы избежать импульсивных покупок и избыточных запасов еды.
- Следите за сроком годности - различайте маркировки «лучше использовать до» и «годен до», чтобы не выбрасывать еще пригодную еду.
- Храните продукты правильно - храните продукты таким образом, чтобы продлить их срок годности: например, скоропортящиеся продукты в холодильнике, а сухие - в герметичных контейнерах.
- Используйте остатки пищи - будьте креативны, превращая остатки еды в супы или смузи.
- Сервируйте порции поменьше - это поможет избежать выбрасывания еды с тарелок.
Пищевые отходы - это глобальная проблема. В Европе ежегодно выбрасывается около 88 миллионов тонн еды, что составляет примерно 20% от всего производимого продовольствия.
Экономические потери от пищевых отходов оцениваются в 143 миллиарда евро в год. Эстония, наряду с другими странами Европейского союза, участвует в инициативах по сокращению пищевых отходов, что является частью Европейского зеленого соглашения. Общая цель всех стран - сократить количество пищевых отходов на 50% к 2030 году.
«Мы призываем всех критически оценить свои потребительские привычки и найти способы сократить пищевые отходы. Каждый из нас может помочь уменьшить потери продовольствия, защитить природу и сделать наше общество более устойчивым», - подытожила Катрин Батс.