В ближайшие дни в Эстонии ожидаются переменная облачность, дожди и порывистый ветер

В ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода, на островах переменная облачность без существенных осадков. Местами туман. Ветер на материке переменных направлений, 1-6, на побережье преимущественно юго-восточный и восточный, 8 м/с, утром у Рижского залива порывами 12 м/с.

Днем ожидается ясная или малооблачная погода, вечером на юго-востоке страны переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений, 4-10, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до 5, на побережье местами до 11 градусов тепла, днем 9-12 градусов тепла.

В ночь на среду облачность уплотнится, дожди распространятся с юга на север страны. Ветер восточный и северо-восточный, 4-10, на островах и побережье порывами 15 м/с. Днем ожидается облачная погода, по многим регионам дожди. Ветер северо-восточный и северный, 3-9, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, на побережье местами до 11 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная погода, по многим регионам дожди. Утром начиная с запада страны облачности и дождей станет меньше. Ветер северных направлений, 3-9, на побережье порывами до 14 м/с.

Днем ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северных нааправлений, 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 4-8, на побережье до 11 градусов тепла, днем 9-13 градусов тепла.