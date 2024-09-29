The Insider получил документы, которые подтверждают версию об отравлении Навального в колонии

Журналисты получили доступ к сотням официальных документов, связанных с гибелью Алексея Навального в колонии. Из них следует, что власти специально убрали из документов упоминания симптомов, которые не укладывались в официальную версию.

Издание нашло две версии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Из них следует, что Навальный жаловался боль в животе, рвоту и судороги - однако позже власти убрали эти упоминания из документов. Журналисты также обнаружили опись изъятых объектов, где тоже фигурируют образцы рвотных масс, причем они были отданы на экспертизу, хотя официально не сообщалось ни об экспертизе, ни о симптоме.

Документы подтверждают слова Юлии Навальной, которая говорила, что ее мужв последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе.

«Официальная причина смерти - нарушение сердечного ритма - никак не объясняла бы те симптомы, которые мы видим в постановлении: резкая боль в животе, рвота и судороги. Едва ли такие симптомы можно объяснить чем-то кроме отравления», - заявил реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального после отравления «Новичком» в 2020 году. Его слова подтвердили и другие опрошенные журналистом врачи.

Об убийстве Алексея Навального в колонии стало известно еще в феврале этого года. Спустя полгода СК отказался расследовать это - в ведомстве заявили, что политик умер от аритмии. Бывший лечащий врач охарактеризовал заключение силовиков словом «пиздеж».